Зеленський: Українці ніколи не пробачать путіну та його оточенню розв’язання повномасштабної війни

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Перш за все, український народ ніколи не пробачить путіну та його оточенню і всім тим, хто спонсорував увесь цей тероризм, хто відібрав життя наших людей, наших дітей, час… Казати про якісь пробачення, чи як-то кажуть "час грає на користь і путіну", і що люди в Україні забудуть – ні. Відпочивати і на цьому світі, і на іншому він спокійно не буде. Ні його діти, ні його онуки", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що українці – не терористи, тому це будуть кримінальні, судові процеси, і обов’язково буде відповідальність, бо інакше російський терор повториться.

"Автократія, агресія – значить, так можна, якщо немає жодних наслідків. Тому ніхто нічого нікому з убивць не пробачить", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що моральний дух українців підтримує не помста, а бажання бути вільними.

"Справедливість має бути у вироках, у вироках і в конкретних людях, яким вироки, в конкретних роках і в конкретних місцях, де вони повинні провести довгу, дуже вірю у справедливість, довгу багаторічну "відпустку". Питання саме справедливості. Моральний дух тримає бажання українців були вільними, і за свободу, і за права людей, і за свій вибір: як ти хочеш жити, кого ти хочеш обирати, кого ти хочеш любити, де ти хочеш відпочивати. От за цей вибір, саме за свободу і бореться український народ. Бореться абсолютно сміливо, міцно, і я вважаю, що він бореться за наші з вами спільні цінності", – пояснив глава української держави.