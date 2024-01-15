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Депутати провалили голосування за введення штрафів за порушення комендантської години

17.01.2024 / 12:16
Верховна Рада відмовилась вводити штраф у розмірі до 6,8 тис. гривень (до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) за порушення комендантської години.

За ухвалення законопроєкту № 10195 в цілому проголосували 214 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

За перше порушення комендантської години пропонувалося накладати на громадян штраф у розмірі від 1,7 тис. гривень до 3,4 тис. (100-200 нмдг), а за повторне порушення протягом року – від 3,4 тис. гривень до 6,8 тис. гривень (200-400 нмдг).

Штрафи до другого читання були суттєво зменшили, у першому вони сягали 34 тис. гривень.

штрафи, комендантська година
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