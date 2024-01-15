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ДПСУ: Польські перевізники завершили блокування кордону перед двома пунктами пропуску

17.01.2024 / 11:14
Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" у вівторок, 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби (ДПСУ).

"Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - повідомили прикордонники.

У відомстві зазначили, що прикордонники разом з працівниками контрольних служб працюють у режимі, який дозволить забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Також відомо, що наразі на в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок.

"Врахуйте цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - сказано в повідомленні.

ДПСУ
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