Войти | Зарегистрироваться
00:50

пятница,
22 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Трюдо: Декларація G20 недостатньо жорстка у засудженні розв’язаної росією війни

21.11.2024 / 10:12
Ухвалена за підсумками саміту «Групи двадцяти» у Бразилії декларація недостатньо жорстка у засудженні розв’язаної росією війни проти України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив премʼєр-міністра Канади Джастін Трюдо по завершенні своєї участі у саміті.

"Як на мене, декларація недостатньо жорстка", - сказав Трюдо.

За його словами, держави G7 й інші "розвинені економіки" виступали за більш жорстку резолюцію щодо вторгнення росії до України, однак інші країни не були готові пристати на це.

"G20 включає різні бачення з усього світу, тож президенту Лулі необхідно було знайти найкращий консенсус. Те, що ми мали змогу зібратися й поговорити, - цінно, але я дійсно хотів би жорсткішого комюніке", - зазначив премʼєр Канади.

Він додав, що за столом переговорів у Бразилії питання України порушувалося багато разів різними учасниками, не лише із G7.

"Ми усі дуже занепокоєні впливом дестабілізації заснованого на правилах міжнародного порядку, яку чинить росія. Саме тому нарощування зусиль важливе не лише для України, а для демократій по всьому світу", - зазначив Трюдо.

Трюдо
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 ноября
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.