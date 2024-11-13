Трюдо: Декларація G20 недостатньо жорстка у засудженні розв’язаної росією війни

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив премʼєр-міністра Канади Джастін Трюдо по завершенні своєї участі у саміті.

"Як на мене, декларація недостатньо жорстка", - сказав Трюдо.

За його словами, держави G7 й інші "розвинені економіки" виступали за більш жорстку резолюцію щодо вторгнення росії до України, однак інші країни не були готові пристати на це.

"G20 включає різні бачення з усього світу, тож президенту Лулі необхідно було знайти найкращий консенсус. Те, що ми мали змогу зібратися й поговорити, - цінно, але я дійсно хотів би жорсткішого комюніке", - зазначив премʼєр Канади.

Він додав, що за столом переговорів у Бразилії питання України порушувалося багато разів різними учасниками, не лише із G7.

"Ми усі дуже занепокоєні впливом дестабілізації заснованого на правилах міжнародного порядку, яку чинить росія. Саме тому нарощування зусиль важливе не лише для України, а для демократій по всьому світу", - зазначив Трюдо.