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Bloomberg: Підсилюючи Україну, Байден допомагає Трампу змусити путіна вести переговори по-справжньому

21.11.2024 / 12:16
Новообраний президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором володимиром путіним найближчим часом. Джо Байден своїм рішенням щодо ATACMS посилює позиції Трампа та змушує путіна вести переговори по-справжньому.

Про це повідомило агентство Bloomberg у середу, 20 листопада.

Байден зробив своєму наступнику "тактичну послугу" перед переговорами з путіним, що мають відбутися найближчим часом. Президент США дозволив Україні бити по території росії далекобійними ракетами, щоб відповісти на ескалацію з боку росії, та дещо посилив можливості України протистояти "неминучій російській навалі", пише агентство.

"Дональд Трамп найближчим часом проведе переговори з володимиром путіним щодо України. І Джо Байден щойно дав Трампу ще одну розмінну монету. Цей крок рятує Трампа від необхідності загострюватись пізніше і натомість дає йому фішки, щоб знову торгуватися наступного року. Байден надає Трампу варіанти у вигляді переваг України, які стануть частиною майбутніх мирних переговорів", - йдеться у матеріалі.

російський диктатор, скоріше за все, розуміє це, оскільки сподівається, що Трамп пожертвує ослабленою Україною для поділу держави на сфери впливу, зазначає Bloomberg. Підсилюючи Україну, Байден "допомагає Трампу змусити путіна вести переговори по-справжньому, а не напоказ", вважає експерт.

Bloomberg, Байден, Трамп
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