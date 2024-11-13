росія може намагатися передати "план поділу" України новому президенту США, - ЗМІ

За даними поінформованих джерел, цей план може бути представлений новій адміністрації США як частина кремлівської стратегії впливу на міжнародну політику, передає УНН.

Міноборони росії підготувало документ з прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачено ліквідацію української державності та поділ території України на три частини.

За даними джерел УНН, росія може намагатися передати цей меседж новій адміністрації США через уряди та представників іноземних держав.

Згідно з планами агресора, які розкрили джерела, територія України повинна бути поділена на три частини:

1. "Нові регіони росії" – передбачено офіційне включення до складу рф Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, АР Крим та м. Севастополь. Саме на захопленні цих територій зосереджені основні військові зусилля кремля.

2. "Проросійське державне утворення" – планується створення квазі-держави з проросійською владою на території сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та м. Києва. Цей сценарій включає відмову від євроінтеграції та НАТО, а також присутність російських військових баз за аналогією з Придністров’ям, Південною Осетією та Абхазією.

3. "Спірні території" (західна частина України) – охоплює Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Закарпатську області. Кремль вважає, що подальша доля цих земель має визначатися у переговорах між росією та сусідніми державами, зокрема Польщею, Угорщиною та Румунією.

За даними джерел, кремль прогнозує чотири можливі сценарії розвитку міжнародних процесів. Сценарії "Домінування США та Заходу" і "Набуття Китаєм статусу провідної світової держави" вважаються невигідними для росії, оскільки можуть реалізуватися у разі її поразки або заморожування війни проти України.

Натомість сценарії "Формування багатополярного світу та розподіл сфер впливу між провідними державами" та "Регіоналізація/хаотизація" розглядаються кремлем як сприятливі, оскільки передбачають перемогу над Україною та розвиток ситуації, вигідний для москви.