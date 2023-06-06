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США запровадили санкції проти росіян, які розхитували політичну ситуацію в Молдові

06.06.2023 / 10:12
Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти групи, пов’язаної з розвідкою рф, яка чинила послідовні спроби з метою розхитування й дестабілізації політичної ситуації в Республіці Молдова

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC вводить санкції проти семи ключових представників зловмисної групи впливу, пов’язаної з російською розвідкою через їхню роль у кампанії дестабілізації з боку уряду рф, а також продовження кампанії зловмисного впливу в Молдові»,- зазначається в повідомленні.

До санкційного списку включена також організація, яка належить або контролюється принаймні однією особою з цього списку.

Зазначається, що дії зазначених осіб є частиною «глобальної інформаційної операції» уряду рф, спрямованої проти України, держав, що межують з Україною, в тому числі Молдови, балканських країн, Європейського Союзу, Сполученого Королівства і США.

«Ці особи провокували, тренували та керували групами в демократичних країнах з метою проведення антиурядових протестів, мітингів, маршів та демонстрацій», - наголошується в документі. Крім того, зазначається, що такі агенти зловмисного впливу аналізують ситуацію в країнах, розпалюють страхи та підривають віру в демократичні принципи.

«Санкції, запроваджені сьогодні, проливають світло на подальші приховані спроби росії дестабілізувати демократичні країни», - заявив заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

За його словами, рф прагне впливати на суспільства інших країн, щоби дестабілізувати законно обрані уряди в інтересах москви.

«Сполучені Штати, як і ЄС, залишаються відданими притягненню до відповідальності осіб, які займаються такою діяльністю проти уряду Молдови», - зауважується в повідомленні Мінфіну.

США, Молдова, росія, санкції
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