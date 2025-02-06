Гаврилюк: ЗСУ отримують близько 200 тис. FPV-дронів щомісяця

Про це повідомив заступник очільника Міноборони Іван Гаврилюк у відео на YouTube-каналі оборонного відомства.

«Рівень забезпеченості наших військових на полі бою не став гіршим від того рівня, який був протягом літа-осені минулого року. Інше питання, якщо взяти безпілотні системи, особливо FPV-дрони, то ми починали перший квартал 2024 року з 20 тис. на місяць у середньому, а сьогодні цей показник становить близько 200 тис. на місяць і йде до зростання», – сказав він.

Гаврилюк зазначив, що йдеться не лише про FPV-дрони, а й про інші безпілотні системи. Зокрема зараз триває робота над введенням наземних безпілотних систем.

Особлива увага приділяється тому, щоби ці системи виконували логістичні завдання, мінування, розмінування території, а також евакуаційні доручення.