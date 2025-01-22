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Дуда висловив побоювання, що коли бойові дії в Україні припиняться, злочинність перекинеться в Європу

04.02.2025 / 12:16
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що закінчення війни росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності, й Україні знадобиться "масована підтримка" для забезпечення своєї безпеки.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Так, Дуда висловив побоювання, що коли бойові дії припиняться, злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу, зачепивши також Західну Європу і США.

Зокрема, він порівняв ситуацію з росією на початку 1990-х років, коли бандитизм і насильство із застосуванням зброї зросли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану.

"Просто згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", – сказав він.

Дуда, який залишить посаду президента в серпні, заявив, що в разі укладення мирної угоди між росією й Україною, останній необхідно надати підтримку для відновлення економіки і "підтримання порядку і безпеки всередині країни".

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з росією, багато з них матимуть психічні проблеми", – висловився він.

Президент Польщі додав, що багато з них будуть страждати від посттравматичного стресового розладу і повернуться до "своїх сіл, своїх міст, де вони побачать зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".

Дуда, Польща
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