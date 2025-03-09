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Зеленський: росіяни думають про те, як встигнути знищити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести

09.03.2025 / 10:10
Президент України відреагував на варварські атаки росіян на Добропілля та інші міста й села України у вечірньому відео-зверненні в суботу.

"Це був один з найбільш жорстоких ударів, комбінований удар. Спеціально удар був прорахований, щоб завдати максимальної шкоди. Ракети, також «шахед» по центральній частині міста. Девʼять житлових будинків були під ударом, також під ударом торговельний центр, магазини. Одинадцять людей, на жаль, загинули… Повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники. Поранені 50 людей... Серед поранених – сім дітей, наймолодша – дівчинка, 10 років", - сказав Зеленський.

Президент згадав також інші атаки в Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

"росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести", - заявив Зеленський.

"Важливо, щоб ми й надалі координували всі наші зусилля з нашими партнерами, щоб оборона працювала ефективно й щоб усе зробити для наближення миру", - додав він.

Зеленський
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