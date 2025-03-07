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Туреччина: Готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки

07.03.2025 / 14:21
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан попередив, що дії президента США Дональда Трампа повинні стати "тривожним дзвінком" для Європи, щоб створити систему безпеки, незалежну від США і НАТО.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Фідан, виступаючи після зустрічей у Лондоні з європейськими колегами, де обговорювалися спроби Трампа тиснути на Україну з метою припинення вогню з росією і його погрози вийти з системи європейської безпеки, заявив, що Анкара готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.

"Джина випустили з пляшки, і немає ніякого способу повернути його назад… Навіть якщо президент Трамп вирішить не виводити війська з Європи зараз, не виключено, що в майбутньому хтось зі схожими поглядами і політичними ідеями може розглянути можливість зменшення внеску Америки в європейську безпеку", – сказав міністр.

Фідан, який раніше обіймав посаду голови турецької розвідки, підкреслив, що Європа повинна об'єднатися і "розробити свій власний центр тяжіння".

Туреччина є другою за величиною військовою силою НАТО після США, що робить Анкару ключовим гравцем у будь-яких майбутніх домовленостях щодо безпеки в Європі.

Туреччина, Фідан
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