Life. Факти ICTV дізналися, в яких країнах святкують 8 березня на державному рівні у 2025 році, а в яких його відмінили — детальніше читайте в матеріалі.

Свято ″тюльпанів, весни, краси та жіночності″ — саме такі вислови заповнюють простори інтернету напередодні 8 березня. Проте нічого спільного з цими поняттями Міжнародний жіночий день не має.

Починаючи від середини ХІХ століття в різних країнах світу почали проходити страйки та мітинги жінок.

У 1857 році відбулася демонстрація працівниць нью-йоркських фабрик за рівну з чоловіками оплату праці, гідні умови й зниження робочого дня з 16 до 10 годин. Також активістки намагалися привернути увагу до питань жіночої освіти та можливості голосувати. 28 лютого 1908 року розпочався страйк нью-йоркських робітниць, який зібрав на вулицях понад 15 тис. жінок.

За два роки після цих подій у Копенгагені відбулася 2 Міжнародна конференція робочих жінок — Second International Conference of Working Women. На якій лідерка жіночої групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цеткін разом з активісткою Розою Люксембург висунули ідею святкування Міжнародного жіночого дня.

Жінки запропонували, щоб Жіночий день відзначався щорічно в кожній країні в один день. Мета цього свята — боротьба жінок за свої права. Ідею підтримали в соціалістичних країнах. Наприкінці 1975 року ООН офіційно проголосила 8 березня Днем боротьби за жіночі права.

В Україні запропонували замість 8 березня відзначати День української жінки. Свято пропонується відзначати 25 лютого — у день народження Лесі Українки. А 9 березня святкувати день народження Тараса Шевченка.

Так, у 2023 році до Верховної Ради подали відповідний законопроєкт. Проте, наразі документ досі не ухвалений.

Згідно з офіційними нормами, 8 березня залишається державним святом. У 2025 році це свято випадає на суботу, тож для багатьох українців цей день буде вихідним.

Перелік країн, в яких 8 березня все ще відзначається на державному рівні:

Казахстан;

Монголія;

Таджикистан;

Туркменістан;

Узбекистан;

Камбоджа;

Киргизстан;

Куба;

Лаос;

Ангола;

Азербайджан;

Вірменія;

Афганістан;

білорусь;

Буркіна-Фасо;

В’єтнам;

Гвінея-Бісау;

Грузія;

Замбія;

Молдова;

Уганда;

росія.

Країни в яких 8 березня святкують, але не на державному рівні: