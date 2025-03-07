Life. Факти ICTV дізналися, в яких країнах святкують 8 березня на державному рівні у 2025 році, а в яких його відмінили — детальніше читайте в матеріалі.
Свято ″тюльпанів, весни, краси та жіночності″ — саме такі вислови заповнюють простори інтернету напередодні 8 березня. Проте нічого спільного з цими поняттями Міжнародний жіночий день не має.
Починаючи від середини ХІХ століття в різних країнах світу почали проходити страйки та мітинги жінок.
У 1857 році відбулася демонстрація працівниць нью-йоркських фабрик за рівну з чоловіками оплату праці, гідні умови й зниження робочого дня з 16 до 10 годин. Також активістки намагалися привернути увагу до питань жіночої освіти та можливості голосувати. 28 лютого 1908 року розпочався страйк нью-йоркських робітниць, який зібрав на вулицях понад 15 тис. жінок.
За два роки після цих подій у Копенгагені відбулася 2 Міжнародна конференція робочих жінок — Second International Conference of Working Women. На якій лідерка жіночої групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цеткін разом з активісткою Розою Люксембург висунули ідею святкування Міжнародного жіночого дня.
Жінки запропонували, щоб Жіночий день відзначався щорічно в кожній країні в один день. Мета цього свята — боротьба жінок за свої права. Ідею підтримали в соціалістичних країнах. Наприкінці 1975 року ООН офіційно проголосила 8 березня Днем боротьби за жіночі права.
В Україні запропонували замість 8 березня відзначати День української жінки. Свято пропонується відзначати 25 лютого — у день народження Лесі Українки. А 9 березня святкувати день народження Тараса Шевченка.
Так, у 2023 році до Верховної Ради подали відповідний законопроєкт. Проте, наразі документ досі не ухвалений.
Згідно з офіційними нормами, 8 березня залишається державним святом. У 2025 році це свято випадає на суботу, тож для багатьох українців цей день буде вихідним.
Перелік країн, в яких 8 березня все ще відзначається на державному рівні:
- Казахстан;
- Монголія;
- Таджикистан;
- Туркменістан;
- Узбекистан;
- Камбоджа;
- Киргизстан;
- Куба;
- Лаос;
- Ангола;
- Азербайджан;
- Вірменія;
- Афганістан;
- білорусь;
- Буркіна-Фасо;
- В’єтнам;
- Гвінея-Бісау;
- Грузія;
- Замбія;
- Молдова;
- Уганда;
- росія.
Країни в яких 8 березня святкують, але не на державному рівні:
- Італія;
- Франція;
- Румунія;
- Хорватія;
- Польща;
- Німеччина;
- Литва;
- Чилі;
- Болгарія;
- США;
- Боснія і Герцеговина;
- Камерун.