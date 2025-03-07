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Згідно з офіційними нормами, 8 березня залишається державним святом

07.03.2025 / 18:30
Напередодні 8 Березня виникає запитання, чи святкують зараз Міжнародний жіночий день.

Life. Факти ICTV дізналися, в яких країнах святкують 8 березня на державному рівні у 2025 році, а в яких його відмінили — детальніше читайте в матеріалі.

Свято ″тюльпанів, весни, краси та жіночності″ — саме такі вислови заповнюють простори інтернету напередодні 8 березня. Проте нічого спільного з цими поняттями Міжнародний жіночий день не має.

Починаючи від середини ХІХ століття в різних країнах світу почали проходити страйки та мітинги жінок.

У 1857 році відбулася демонстрація працівниць нью-йоркських фабрик за рівну з чоловіками оплату праці, гідні умови й зниження робочого дня з 16  до 10 годин. Також активістки намагалися привернути увагу до питань жіночої освіти та можливості голосувати. 28 лютого 1908 року розпочався страйк нью-йоркських робітниць, який зібрав на вулицях понад 15 тис. жінок.

За два роки після цих подій у Копенгагені відбулася 2 Міжнародна конференція робочих жінок — Second International Conference of Working Women. На якій лідерка жіночої групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цеткін разом з активісткою Розою Люксембург висунули ідею святкування Міжнародного жіночого дня.

Жінки запропонували, щоб Жіночий день відзначався щорічно в кожній країні в один день. Мета цього свята — боротьба жінок за свої права. Ідею підтримали в соціалістичних країнах. Наприкінці 1975 року ООН офіційно проголосила 8 березня Днем боротьби за жіночі права.

В Україні запропонували замість 8 березня відзначати День української жінки. Свято пропонується відзначати 25 лютого — у день народження Лесі Українки. А 9 березня святкувати день народження Тараса Шевченка.

Так, у 2023 році до Верховної Ради подали відповідний законопроєкт. Проте, наразі документ досі не ухвалений.

Згідно з офіційними нормами, 8 березня залишається державним святом. У 2025 році це свято випадає на суботу, тож для багатьох українців цей день буде вихідним.

Перелік країн, в яких 8 березня все ще відзначається на державному рівні:

  • Казахстан;
  • Монголія;
  • Таджикистан;
  • Туркменістан;
  • Узбекистан;
  • Камбоджа;
  • Киргизстан;
  • Куба;
  • Лаос;
  • Ангола;
  • Азербайджан;
  • Вірменія;
  • Афганістан;
  • білорусь;
  • Буркіна-Фасо;
  • В’єтнам;
  • Гвінея-Бісау;
  • Грузія;
  • Замбія;
  • Молдова;
  • Уганда;
  • росія.

Країни в яких 8 березня святкують, але не на державному рівні:

  • Італія;
  • Франція;
  • Румунія;
  • Хорватія;
  • Польща;
  • Німеччина;
  • Литва;
  • Чилі;
  • Болгарія;
  • США;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Камерун.
8 березня
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