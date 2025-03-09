Войти | Зарегистрироваться
09:10

понедельник,
10 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Рейтинг Стармера зростає через посилення його ролі у дипломатії щодо війни в Україні, - опитування

09.03.2025 / 13:15
Кількість британців, які вважають, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер добре виконує свою роботу, зросла, оскільки політик посилює свою роль у дипломатії щодо війни в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дані опитування Ipsos для видання The Times.

Згідно із результатами опитування, 30% британців вважають, що Стармер добре справляється з обов’язками прем’єр-міністра, порівняно із 23% минулого місяця. Водночас 45% респондентів вважають, що він погано робить свою роботу.

Дані опитування показали, що 44% британців вважають, що державні витрати на оборону мають бути збільшені, навіть якщо це означатиме додаткові державні запозичення, вищі податки або менше коштів на інші державні послуги. У лютому такої думки дотримувалися 42% опитуваних.

Зазначається, що компанія Ipsos опитала 981 дорослого у віці від 18 до 75 років по всьому Сполученому Королівству.

опитування, Стармер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 марта
8 марта
7 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.