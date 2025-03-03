пєсков: Нові зовнішньополітичні конфігурації США багато в чому збігаються з російськими

Про це передає УНН.

"Нова адміністрація (ідетья про США - ред.) стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням", - сказав він у коментарі для програми на каналі держтелебачення рф.

За його словами, з одного боку - країнам доведеться пройти довгий шлях, через "величезну шкоду комплексу двосторонніх відносин". Але, за словами посадовця, "політична воля" лідерів рф та США, може дозволити "цей шлях пройти швидко й успішно".