кремль: Ефект від кроків США з нехтування інтересів рф перевищив допустимі розміри

Про це сказав речник кремля дмитро пєсков у програмі москва. кремль. путін.

"Кумулятивний ефект від кроків Сполучених Штатів з нехтування інтересів нашої країни – він перевищив допустимі розміри", – поскаржився він.

На думку пєскова, зараз відносини москви та Вашингтона знаходяться на "точці надриву", яка "невблаганно" і щорічно наближалася і нарешті "переповнила чашу терпіння росії".

"Це фактично кілька десятиліть, коли Сполучені Штати послідовно наступали на наші інтереси, послідовно чинили тиск на росію, обмовляючись за Фрейдом: "перезавантаження" – "перевантаження". І саме період президентства пана Байдена – він і став кульмінацією всіх цих процесів з точки зору двосторонніх стосунків", – заявив пєсков.

Він констатував, стосунки між росією і США на історично низькому рівні і "перспектив для виходу на траєкторію зростання поки ніяких".

"Сполучені Штати, незважаючи на багато заяв про зворотне, безпосередньо залучені до конфлікту навколо України, вони демонструють тенденцію до збільшення ступеня залучення до цього конфлікту", – сказав речник кремля і додав, що "це нічим не прикрита ворожа позиція щодо нашої країни".