Польща: Будемо обговорювати з Україною Волинську трагедію і після її вступу в ЄС

Про це під час безпекової конференції у Празі сказав маршалок польського Сейму Шимон Головня.

«Якщо ви запитуєте мене, чи має Україна бути членом ЄС попри ті чи інші речі, то так, Україна має бути членом ЄС… Але ми і надалі матимемо деякі розбіжності між нами і українцями щодо Волині, щодо нашої історії», – сказав Головня.

А також зазначив, що країни обговорюватимуть ці розбіжності й надалі, але вже у безпечній екосистемі Євросоюзу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським акцентував на тому, що зустріч відбувається в місті Ольштин, куди у 1947 році під час операції Вісла було переселено українське населення.

«Ви знаєте, що таке операція Вісла, і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині… Але я не про це говорю. Якби ми сьогодні почали копатися в історії, то якість розмови була б зовсім іншою, і ми могли б дуже глибоко зануритися в неї та докоряти один одному за погані речі, які поляки робили українцям, а українці – полякам», – сказав Кулеба.

Однак згодом у дипломатично відомстві України заявили, що Кулеба не висловлював територіальних претензій до Польщі.

«Я думаю, цей коментар міністра Кулеби був не дуже вдалий, і йому не вистачало контексту», – додав маршалок сейму Польщі Головня.