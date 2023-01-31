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росія намагається впливати на громадську думку в Польщі з метою зменшення підтримки України

31.01.2023 / 15:30
російська пропаганда намагається впливати на громадську думку в Польщі з метою зменшення у суспільстві підтримки України.

Про це написав у Твіттері уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає Укрінформ.

"Апарат російського впливу переконує, що суспільству дорого коштує політика польської влади та допомога Україні, а Польща стає менш безпечною. Таким чином росіяни намагаються знизити рівень підтримки щодо допомоги Україні", – зазначив Жарин.

В іншому твіті урядовець зауважив, що Польща стає "однією з головних цілей росіян у межах інформаційних дій проти Заходу, що стосується контексту війни в Україні".

Польща, Жарин
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