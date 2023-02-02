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Reuters: Мінфін США не бачить ознак того, що Україна використовує надані кошти не за призначенням

01.02.2023 / 11:09
Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням. Така заява прозвучала після звільнення низки високопосадовців в Україні після звинувачень у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні. Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами, щоб забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена", - заявила представниця Міністерства фінансів Меган Аппер у відповідь на запит Reuters.

Аппер зазначила, що Мінфін продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".

США, Reuters, Аппер
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