Генштаб: ЗСУ Серед російських військових та найманців зріс рівень інфекційної захворюваності

"У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ і найманців так званої пвк "вагнер" значно зросла кількість захворювань особливо небезпечними інфекціями", - йдеться у повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок увечері.

За припущенням Генштабу, це "може бути пов'язано із відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника".