Рютте: Якщо путін нападе на НАТО, реакція буде руйнівною. Він програє

Про це Рютте сказав у середу на пресконференції в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Генсек наголосив, що країнам Альянсу слід серйозно ставитися до попереджень різних розвідувальних органів щодо можливого нападу росії на держави НАТО. Водночас він запевнив, що якби росія атакувала Альянс сьогодні, на неї чекала би поразка.

"Якщо путін нападе на НАТО, реакція буде руйнівною. Він програє… Стримування та оборона є дуже сильними", – сказав Рютте.

Однак він наголосив на тому, що росія, з огляду на теперішні темпи роботи її військової промисловості, може значно наростити сили за 4-5 років. Тож НАТО має бути готовим до цього і сфокусуватись на трьох речах – підтримці України, збільшенні оборонних витрат і розвитку своєї оборонної промисловості.

"В іншому випадку у нас будуть гроші, але ми не зможемо захистити себе. Нам потрібно це зробити. Плюс потрібно переконатись у тому, що Україна візьме гору (у війні. – Ред.)", – сказав Рютте.