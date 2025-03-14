Войти | Зарегистрироваться
00:06

воскресенье,
16 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

До державної програми доступної іпотеки єОселя хочуть залучити іноземні банки

14.03.2025 / 16:25
ПрАТ "Укрфінжитло" розглядає варіант залучення іноземних банків до участі в державній програмі доступної іпотеки "єОселя".

Про це повідомив голова правління компанії Євген Мецгер, інформує Інтерфакс-Україна.

Мецгер висловив стурбованість тим, що в якості банків-агентів для програми "єОселя" використовуються лише українські банки. Він підкреслив складність залучення іноземних банків та зазначив, що активно працює з урядом, банківськими асоціаціями та Національним банком для пошуку шляхів розширення участі іноземних фінансових установ.

За його словами, необхідно об’єднати зусилля для залучення іноземних банків не лише до збору коштів на накопичувальні рахунки, але й до надання іпотечних кредитів.

Мецгер зазначив, що іноземні фінансові установи вивчають механізми та підходи "Укрфінжитла", і компанія сподівається на позитивні рішення щодо фінансування та підтримки програми.

Окрім того, він розраховує на внесення змін до довгострокової стратегії "Укрфінжитла" та додаткову докапіталізацію компанії на суму 30 млрд грн у поточному році.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Мецгер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 марта
14 марта
13 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.