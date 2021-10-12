Войти | Зарегистрироваться
16:45

вторник,
12 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Суд отправил главу правления "Укрэксимбанка" Мецгера под ночной домашний арест

12.10.2021 / 16:15
Голосеевский райсуд Киева избрал главе правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец агентству "Интерфакс-Украина".

"Уже двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. В отношении одного из фигурантов - лицо, которое отвечает за информационную политику - ночной домашний арест с 21 часа до 6 утра и одному из руководителей банка - с 22 часов до 6 утра", - отметила она.

Уточняется, что ночной домашний арест суд избран главе правления банка Евгению Мецгеру и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову.

По словам Максимец, суд также избрал меру пресечения третьему подозреваемому, который отвечает за безопасность банка, в виде личного обязательства.

Она отметила, что двум первым лицам инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Третьему подозреваемому, помимо ст. 171, инкриминируется совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений (ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Источник

арест, Мецгер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.