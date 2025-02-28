Войти | Зарегистрироваться
19:11

суббота,
01 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Названо країни, які займають перші позиції за рівнем і якістю життя

28.02.2025 / 18:30
Рейтинги за рівнем життя формуються на основі різних показників, зокрема таких, як купівельна спроможність, рівень безпеки, якість охорони здоров’я, вартість життя та інші чинники, що впливають на загальний добробут населення.

Читайте про рейтинг країн за рівнем і якістю життя у матеріалі Фактів ICTV.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250227-rejtyng-krayin-za-rivnem-zhyttya-aktualnyj-spysok/

У 2025 році рейтинг країн за рівнем і якістю життя продовжує передавати тенденції попередніх років, із незначними змінами у позиціях лідерів.

Щорічно рейтинг якості життя серед країн визначає міжнародний проєкт Numbeo. У 2025 році він також обрав країни, які займають перші позиції за рівнем і якістю життя.

Список має такий вигляд:

Люксембург — ця країна знову очолює рейтинг завдяки високим показникам купівельної спроможності, безпеки та якості охорони здоров’я. Стабільна економіка та високий рівень доходів громадян роблять Люксембург привабливим місцем для життя. Уже кілька років поспіль країна залишається однією з провідних у Європі.

Нідерланди – високий рівень життя, сильна економіка та розвинена соціальна інфраструктура забезпечують Нідерландам друге місце в рейтингу. Ця країна зберігає високі позиції завдяки інноваційному підходу до розвитку, толерантності та високому рівню соціального забезпечення.

Данія – відзначається чудовою соціальною підтримкою, високим рівнем безпеки та якісною системою охорони здоров’я.

Оман – займає провідну позицію завдяки високому рівню безпеки та купівельній спроможності населення.

Швейцарія – відома своєю стабільною економікою, високим рівнем доходів та якісною медициною. Уже багато років Швейцарія є однією з найкращих країн для життя.

Варто зазначити, що Україна не входить до топових позицій у цьому рейтингу. Вона посідає 68-ме місце. Однак, зусилля, спрямовані на покращення економічної ситуації, безпеки та соціальних стандартів, можуть позитивно вплинути на позицію країни в майбутніх оцінках.

Рейтинги якості життя допомагають урядам визначати пріоритетні напрями розвитку для покращення умов життя своїх громадян.

рейтинг
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 марта
28 февраля
27 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.