Названо країни, які займають перші позиції за рівнем і якістю життя

Читайте про рейтинг країн за рівнем і якістю життя у матеріалі Фактів ICTV.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20250227-rejtyng-krayin-za-rivnem-zhyttya-aktualnyj-spysok/

У 2025 році рейтинг країн за рівнем і якістю життя продовжує передавати тенденції попередніх років, із незначними змінами у позиціях лідерів.

Щорічно рейтинг якості життя серед країн визначає міжнародний проєкт Numbeo. У 2025 році він також обрав країни, які займають перші позиції за рівнем і якістю життя.

Список має такий вигляд:

Люксембург — ця країна знову очолює рейтинг завдяки високим показникам купівельної спроможності, безпеки та якості охорони здоров’я. Стабільна економіка та високий рівень доходів громадян роблять Люксембург привабливим місцем для життя. Уже кілька років поспіль країна залишається однією з провідних у Європі.

Нідерланди – високий рівень життя, сильна економіка та розвинена соціальна інфраструктура забезпечують Нідерландам друге місце в рейтингу. Ця країна зберігає високі позиції завдяки інноваційному підходу до розвитку, толерантності та високому рівню соціального забезпечення.

Данія – відзначається чудовою соціальною підтримкою, високим рівнем безпеки та якісною системою охорони здоров’я.

Оман – займає провідну позицію завдяки високому рівню безпеки та купівельній спроможності населення.

Швейцарія – відома своєю стабільною економікою, високим рівнем доходів та якісною медициною. Уже багато років Швейцарія є однією з найкращих країн для життя.

Варто зазначити, що Україна не входить до топових позицій у цьому рейтингу. Вона посідає 68-ме місце. Однак, зусилля, спрямовані на покращення економічної ситуації, безпеки та соціальних стандартів, можуть позитивно вплинути на позицію країни в майбутніх оцінках.

Рейтинги якості життя допомагають урядам визначати пріоритетні напрями розвитку для покращення умов життя своїх громадян.