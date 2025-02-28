МЗС: Україна вже веде переговори із західними партнерами про те, що майбутній військовий контингент

Про це на брифінгу в четвер, 27 лютого, сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Тихий нагадав про заяву глави МЗС Андрія Сибіги, який порушив необхідність розширити дискусію про західні контингенти в Україні до "розмови про забезпечення гарантування безпеки повітря і моря".

"Ми вважаємо, що якщо наші партнери і союзники обговорювати можливу відправку цих контингентів для забезпечення довгострокових миру та безпеки в Україні, то цілком можливо так само говорити про захист українського неба, зокрема патрулюванням наших союзників і партнерів їхніми літаками", – додав він.

Також речник наголосив на необхідності "посиленої присутності в Чорному морі", оскільки росія не відмовляється від намірів порушити свободу судноплавства.

"Ми про це з ними вже говоримо на переговорах і вважаємо, що це серйозна тема, яка потребує обговорення", – зауважив представник МЗС.

Він додав, що параметри можливої "миротворчої місії" в Україні можуть бути обговорені на зустрічах найближчим часом, зокрема саміті Європейського Союзу 6 березня.