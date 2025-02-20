Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

«Загалом понад 1 500 частин впровадили застосунок Армія+ для обігу документів і обробили щонайменше один електронний рапорт. Та коли в частині обробляється по 50 електронних рапортів і більше, значить, вони там стали нормою. Ми прагнемо досягти цього всюди у війську», – наголосила Черногоренко.

Як зазначається, більшість частин, що обробляють понад 50 електронних рапортів, належать до Сухопутних військ – 45% від загальної кількості. За ними йдуть ТрО (17%) і ВМС (6%).