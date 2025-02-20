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Черногоренко: Загалом понад 1 500 частин впровадили застосунок Армія+ для обігу документів

22.02.2025 / 13:15
Від початку цього року кількість частин, які опрацювали принаймні 50 рапортів через застосунок Армія+, подвоїлася. Так, у жовтні минулого року по 50 рапортів чи більше опрацювали 18 військових частин, у листопаді їх було 46, у грудні – 179, у січні – 309. Лютий ще триває, а вже 475 частин перетнули умовний рубіж у 50 рапортів у Армія+.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

«Загалом понад 1 500 частин впровадили застосунок Армія+ для обігу документів і обробили щонайменше один електронний рапорт. Та коли в частині обробляється по 50 електронних рапортів і більше, значить, вони там стали нормою. Ми прагнемо досягти цього всюди у війську», – наголосила Черногоренко.

Як зазначається, більшість частин, що обробляють понад 50 електронних рапортів, належать до Сухопутних військ – 45% від загальної кількості. За ними йдуть ТрО (17%) і ВМС (6%).

Міноборони, Армія+, Черногоренко
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