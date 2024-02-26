У Міноборони повідомили, коли запрацює електронний кабінет для військовозобов'язаних

Електронний кабінет для військовозобов'язаних запрацює через два місяці після того, як президент Володимир Зеленський підпише закон № 1062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, який ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes. "Після підписання законопроєкту нам достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути", – сказала Черногоренко. За її словами, розробка електронного кабінету призовника, який має з’явитися на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", готова на 40–50%. Також готується функціонал, де директор підприємства зможе запросити бронювання своїх працівників. Сертифікат захисника – робоча назва для витягу з реєстру "Оберіг" про військовозобов’язаного. Він буде вивантажуватися в його кабінеті й виглядатиме як електронний документ з QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат. Зауважимо, в Україні всім військовозобов'язаним планують видавати сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".