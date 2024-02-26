У Міноборони повідомили, коли запрацює електронний кабінет для військовозобов'язаних

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14:21
Bloomberg: ЄК має намір найближчими тижнями оприлюднити нову стратегію оборонної промисловості
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МЗС Франції: Країни Заходу можуть ввести війська в Україну не переходячи межі бойових дій
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Сеул: росія могла отримати близько 3 млн артилерійських снарядів від КНДР
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Шольц: Мене дуже дратує відсутність балансу між тим, що дійсно потрібно Україні, і дебатами про Taurus
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Держдеп: Визнання росії державою-спонсором тероризму може мати незаплановані наслідки
- 14:21
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Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"16.02.2024 / 16:25Последние новости рубрики
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Українцям пояснили, чому ціни АЗС на паливо пішли вгору
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09:10
Шмигаль: Міжнародним партнерам необхідно запровадити санкції проти "росатому"
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18:30
МО України уклала перший прямий контракт зі шведським оборонним виробником
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НБУ: В Україні ВВП на одну особу в 2033 році досягне майже $15,5 тис
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Укрзалізниця не буде підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення
- 17:27
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
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iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.
Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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