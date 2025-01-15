Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією на чолі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві, де вони оглянули зразки українських дронів-бомберів та розвідувальні БпЛА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що ми досягнемо значних результатів цього року. Ми збільшимо виробництво разом із нашими партнерами зі Сполученого Королівства, передусім із нашими партнерами зі Сполученого Королівства. Ми хочемо збільшити виробництво в деяких напрямках, подвоїти його. Наша мета — це виробити рекордну кількість дронів. Я думаю, це буде дуже корисним і дуже нам допоможе», — сказав Зеленський.

Глава Української держави висловив сподівання, що цей рік стане успішним для України. Він також висловив вдячність за підписання Угоди про 100-річне партнерство між країнами.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії запевнив у підтримці України. Зокрема, ідеться про надання спроможностей, «які стануть у пригоді на фронті, які врятують життя українців та посилять можливість протистояти агресії». Також політик акцентував на прогресі України у сфері ОПК.

У межах візиту до Києва Стармер ознайомився зі зразками української зброї, яка зараз застосовується на фронті. Зокрема, оглянули дрони-бомбери та розвідувальні БПЛА. У деяких зразках використані британські технології.

Захід відбувся за участі посла України у Великій Британії Валерія Залужного, заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви, радника зі стратегічних питань Олександра Камишіна та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.