Міськрада Маріуполя: загарбники планують посилити використання морського порту для вивезення награбованого

Про це у Телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя, передає Укрінформ.

«Вантажообіг окупованого росіянами морського порту Маріуполя у 2024 році зріс удвічі порівняно з 2023 роком - до майже 350 тис. тонн», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, окупанти заявляють, що у 2025 році в порту Маріуполя планується ввести в експлуатацію 25 гідротехнічних споруд, у тому числі 18 причалів. А також 15 будівель після проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

«Таким чином, загарбники планують посилити використання морського порту Маріуполя для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії», - підкреслили у міськраді.