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Держстат: Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у січні 2025 року зросли на 19,1%

11.02.2025 / 17:27
Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у січні 2025 року порівняно із січнем 2024-го зросли на 19,1%.

Найбільше подорожчала електроенергія, пише Державна служба статистики.

Подорожчали такі тарифи:

  • утримання та ремонт житла - на 4,2%,
  • водопостачання - на 0,7%,
  • прибирання сміття - на 9,6%,
  • каналізація - 0,6%,
  • послуги з управління багатоквартирними будинками - на 10,3%,
  • електроенергія - на 63,6%.

Не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення.

тарифи, Держстат
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