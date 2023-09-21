Влада росії готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для власного населення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Стверджується, що оптові тарифи на газ для російського населення з липня 2024 року будуть збільшені на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%. За два роки газ подорожчає для росіян на 20%, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну на 34%.

Видання зазначає, що ціни на газ в рф за останні роки жодного разу не зростали настільки стрімко: у 2021 році індексація становила 3%, у 2020 році - 3%, у 2019 році - 1,4%, у 2018-му - 3,4%, у 2017 році - 3,9%, а у 2015 та 2016 рр. - по 7,5%.

Останнє різке підвищення газових тарифів - на 15% відбулося у 2013 році. Але тепер кремль за рахунок населення прагне компенсувати погіршення фінансового стану "газпрому".

Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу, а 2023-го газовий експорт з росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

У другому півріччі 2022 року, коли від російського газу було послідовно відключено майже всі європейські країни, "газпром" отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн.