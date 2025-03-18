Верещук: В Україні треба побудувати таку систему нацспротиву, щоб у нас навчалися інші країни

Як передає Укрінформ, вона повідомила в Телеграмі, що сьогодні відвідала один із приватних центрів тактичної підготовки для цивільних, там відбулася виїзна нарада.

За словами Верещук, розвиток системи національного спротиву залишається у фокусі уваги Офісу Президента.

“Підготовка цивільного населення до протидії агресору є можливістю плідної співпраці між державним і приватним сектором. Дрони, такмед, OSINT, основи виживання, вогнева підготовка тощо – широке поле для державно-приватного партнерства. Майбутнє за гібридною системою державних і приватних центрів підготовки”, - підкреслила посадовиця.

На її думку, “від держави треба юридичну рамку, політичну волю та держзамовлення. Від приватного сектора – ініціативу та інвестиції в інфраструктуру та обладнання”.

“Система нацспротиву буде важливою оборонною компонентою. Вона має бути заточена на протидію рф”,- указала заступниця керівника ОП.

Верещук наголосила: незалежно від того, коли і як закінчиться війна, необхідно побудувати систему нацспротиву, яка працюватиме декілька десятків років.

“Узяти найкращі світові практики (Ізраїль, Фінляндія, Польща тощо), але побудувати свою унікальну систему на базі досвіду цієї війни. Ми встановимо новий світовий стандарт нацспротиву, у нас навчатимуться інші країни. Це масштабне завдання, яке потребує державно-приватного партнерства, і я дякую тим, хто вже це робить”, - резюмувала Верещук.