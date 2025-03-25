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За наказом лукашенка у білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил

25.03.2025 / 17:27
За дорученням самопроголошеного президента олександра лукашенка у білорусі почалась перевірка бойової готовності збройних сил.

Особовому складу однієї з військових частин білорусі наказали виконати комплекс заходів із підготовки техніки та озброєння до виконання навчально-бойових завдань, пише "БелТА".

На полігоні підрозділи проведуть заходи з інженерного обладнання, маскування, охорони та оборони, а також виконуватимуть контрольні стрільби зі штатного озброєння.

"Для створення обстановки, наближеної до бойової, з урахуванням досвіду сучасних військових конфліктів сплановано задіяння як ударних, так і розвідувальних БПЛА, а також авіації", - йдеться у повідомленні.

білорусь
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