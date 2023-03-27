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Данілов: Заяви російського диктатора свідчать про те, що кремль взяв білорусь в ядерні заручники

27.03.2023 / 12:36
Розміщення тактичної ядерної зброї держави агресора в білорусі, про що заявив російський диктатор володимир путін, є взяттям кремлем білорусі у ядерні заручники.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у неділю, 26 березня.

"Заява путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства росії та путіна", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, заяви російського диктатора свідчать про те, що кремль взяв білорусь в ядерні заручники.

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