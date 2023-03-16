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Європарламент закликає до подальших санкцій проти білорусі

16.03.2023 / 14:33
Європейський парламент засудив систематичні репресії білоруського режиму проти народу, а також закликав до подальших санкцій проти цієї країни.

Відповідну резолюцію європарламентарі затвердили у середу, 15 березня.

Вони засудили нещодавні вироки з тривалими тюремними термінами для журналіста Анджея Почобута, лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького та кількох інших людей.

Ці рішення свідчать про прагнення режиму лукашенка придушити будь-яку громадянську активність у захисті прав людини та всі незалежні ЗМІ у країні.

Депутати Європарламенту також засуджують тюремні терміни, заочно винесені лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та іншим діячам опозиційної Координаційної ради країни.

У резулюції різко засуджується участь білорусі у війні росії проти України. Євродепутати розчаровані тим, що білорусь не була включена до нещодавно прийнятого ЄС 10-го пакету санкцій проти росії.

Вони хочуть жорстких обмежувальних заходів проти мінська, зокрема запровадження санкцій проти калійної галузі, оскільки вона є основним джерелом доходів білоруського режиму.

Депутати закликали ЄС та держави-члени розширити та посилити санкції проти білорусі, включити до них усіх співучасників репресій режиму, зокрема суддів, прокурорів, правоохоронців, персонал в’язниць та колоній, та забезпечити належне виконання обмежувальних заходів.

білорусь, санкції, Європарламент
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