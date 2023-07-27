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Країни ЄС домовилися про запровадження нових обмежувальних заходів проти білорусі

27.07.2023 / 10:12
Посли країн-членів Євросоюзу домовилися про запровадження нових обмежувальних заходів проти білорусі з огляду на ситуацію в цій країні та причетність білорусі до російської агресії проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє іспанське головування в Раді ЄС у Твіттері.

«Сьогодні посли ЄС домовилися про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в білорусі та причетність білорусі до російської агресії проти України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці заходи передбачають внесення до санкційних списків фізичних та юридичних осіб.

ЄС, білорусь, санкції
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