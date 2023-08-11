Войти | Зарегистрироваться
12:38

пятница,
11 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

США оголосили про запровадження санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб

10.08.2023 / 14:21
Міністерство фінансів Сполучених Штатів у середу з нагоди третьої річниці масових протестів у білорусі через сфальшовані президентські вибори оголосили про запровадження санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві відомства.

Нові санкції США стосуються восьми фізичних та п'яти юридичних осіб, а також одного повітряного судна. Підсанкційні особи, зазначає американський Мінфін, причетні до репресій білоруського режиму проти громадянського суспільства, співучасті у війні росії проти України та збагаченні александра лукашенка.

Йдеться про три державні підприємства – найбільший державний перевізник білорусі "белавіа", а також борт лукашенка EW-301PJ; "мінський завод цивільної авіації", причетний до ремонту російської техніки; та білоруський металургійний завод.

У санкційному переліку США опинились також директор білоруського металургійного заводу дмитрій корчик і його дочірнє підприємство, зареєстроване у Маямі; департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю білорусі та четверо його співробітників, причетних до придушення свободи слова в країні.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження щодо алексєя алексина – одного з "гаманців" лукашенка, двох його синів і дружини за допомогу білоруському режиму в ухилянні від санкцій.

Одночасно Державний департамент США запровадив візові обмеження для 101 посадовця білоруського режиму, серед яких – кілька суддів, що винесли політично вмотивовані вироки проти білорусів.

Як відомо, президентські вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. За оцінками правозахисників, щонайменше 1500 людей у білорусі є політичними в'язнями.

США, білорусь, санкції
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 августа
10 августа
9 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.