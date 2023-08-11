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Принц Вільям та Володимир Зеленський стали найбільш популярними у громадян США

10.08.2023 / 17:27
Президент України Володимир Зеленський і претендент на королівський престол у Великій Британії, принц Вільям стали найбільш популярними у громадян Сполучених Штатів Америки.

Результати опитування опублікував дослідницький центр Gallup.

Рейтинг схвалення принца Вільяма серед американців становить 59% і лише 22% оцінюють його негативно.

До Зеленського позитивно ставляться 57% американців, негативно – 29%.

Вільям користується приблизно однаковою підтримкою демократів, і республіканців.

Зеленського втричі частіше підтримують представники Демократичної, аніж Республіканської партії.

Принц Вільям і Зеленський – єдині учасники опитування, чий рейтинг схвалення більший за 50%.

Далі у рейтингу – перша леді США Джилл Байден, яку позитивно оцінюють 49% респондентів і 39% – негативно, і король Британії Чарльз III (46% проти 37%).

Президента країни-агресорки російської федерації володимира путіна негативно оцінюють 90% американців.

Зеленський, принц Вільям
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