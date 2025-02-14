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Журналіст FOX: Україна не отримувала запрошення на переговори між США і росією в Саудівській Аравії

16.02.2025 / 16:20
Україна не отримувала запрошення на майбутні переговори між США і росією. Сама зустріч нібито має відбутись наступного тижня в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста FOX Нани Саджаї.

За словами Саджаї, високопоставлений український чиновник розповів, що українську сторону "не було запрошено і не було поінформовано" про майбутні переговори між США і росією в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, надвечір 15 лютого Politico повідомило, що команда американського президента Дональда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії.

Зауважимо, що раніше сьогодні Bloomberg писав, що високопоставлені чиновники США та росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня.

Ба більше, 13 лютого сам президент Трамп заявив, що представники США, України та росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

FOX, Україна, Саудівська Аравія
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