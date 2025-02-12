Зеленський: Я просто не впевнений, що путін має певну кількість розмов із Трампом

Про це він сказав в інтерв’ю The Economist, передає Укрінформ.

«Я просто не впевнений, що путін має певну кількість розмов із Трампом. Я не впевнений, що це відбувається. Ймовірно, їхні команди контактують», - сказав він.

За словами Зеленського, команда Трампа, ймовірно, активніше контактує з росіянами і про це зараз більше інформації в ЗМІ, ніж було за попередньої адміністрації.

«Отже, спілкувалися американські та російські спецслужби. Представники адміністрацій, президенти, вони точно спілкувалися. Ми це знаємо, це було за кадром, подалі від громадськості, майже від усього світу. Але вони все одно спілкувалися. І тому, якщо команди десь про щось спілкуються, я не дивуюся. Так само, як і наші команди спілкуються в різний спосіб. Вони мають різні повідомлення тощо, вони обговорюють певні речі», - сказав Президент.

Водночас він акцентував, що головне «питання полягає в тому, чи є ухвалення рішень».

«Саме про це ми говоримо, коли кажемо, що дуже небезпечно, якщо рішення щодо нас будуть прийматися без України. Небезпечно для всіх: і для світу, і для українців, і для Європи, і для США», – наголосив глава держави.

На думку Зеленського, Трамп повинен допомогти Україні перемогти, і він цього хоче. «путіну не можна довіряти. Якщо буде розроблений план без України, то хто буде виконувати цей план? Ніхто. А отже, результат буде не дуже добрим. Якщо результат непрактичний і не дуже хороший, то це не кінець війни, і це не міцний мир для України, і наші люди не будуть щасливі», - додав він.