МО України: Забезпечення військовослужбовців якісним взуттям є одним із завдань міністерства

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відповідності до основних категоріїв взуття були поставлені:

черевики літні – на суму більш ніж 1,5 млрд грн.;

черевики з високими берцями зимові – на суму понад 1,1 млрд грн.;

інше взуття – на суму приблизно 0,5 млрд грн.

За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Канєвського, забезпечення військовослужбовців якісним взуттям є одним із завдань міністерства. Розширення кількості виробників та затвердження нових зразків-еталонів формує не тільки здорову конкуренцію, а й оптимізує витрати державного бюджету.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони постійно працює над покращенням якості речового забезпечення. Наразі ведеться робота над удосконаленням тактико-технічних характеристик спеціального взуття, зокрема змін до технічної специфікації кросівок.