СБУ: З початку 2024 року ми встановили 497 осіб, причетних до підпалу автомобілів військовослужбовців

Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

За словами Андрущенка, правоохоронці оперативно виявляють зловмисників і здійснюють затримання в режимі 24/7.

«На сьогодні немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Лише з початку 2024 року ми встановили 497 осіб, причетних до таких злочинів», – наголосив він.

СБУ працює на випередження: виявляє та припиняє спроби російських спецслужб організовувати диверсії поблизу та всередині територіальних центрів комплектування.

«Ці об’єкти обираються невипадково, оскільки війна триває не тільки на фронті. СБУ бореться з ворогом не лише на лінії зіткнення, а й у тилу, викриваючи ворожих агентів і зрадників», – зазначив Андрущенко.

Він додав, що атаки на військових є спробою дестабілізувати ситуацію, підірвати довіру до Сил оборони, дискредитувати роботу ТЦК та ускладнити мобілізаційний процес.

російські спецслужби використовують нову тактику: дистанційний підрив вибухівки в момент, коли закладник ще знаходиться поруч. Таким чином фсб ліквідовує виконавців “втемну”, позбавляючись свідків і уникаючи виплат.

«росіяни ставляться до них, як до розхідного матеріалу. Їхня доля після виконаного завдання не цікавить фсб», – підкреслив посадовець.

Андрущенко також повідомив, що виконавців терактів вербують через месенджери та групи швидкого заробітку.

Найчастіше у пастку потрапляє молодь та безробітні. Куратори передають їм місце для закладання вибухівки, яку готує інша група агентів.

«Ми відстежуємо весь ланцюжок злочину – від вербування до його виконання. Найчастіше діємо на випередження та затримуємо зловмисників, коли вони отримують вибухівку», – додав він.

Він нагадав, що підриви будівель ТЦК та інших об’єктів кваліфікуються як терористичні акти, за що передбачено покарання – до 15 років ув’язнення або довічне.

Для боротьби із вербуванням громадян у грудні СБУ запустила телеграм-чат-бот «Спали ФСБешника», куди можна повідомляти про підозрілі контакти. Зараз туди вже надійшло майже 2,3 тис. звернень.