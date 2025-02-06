МО Британії: З моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року росія втратила понад 837 000 військових

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що січень 2025 року, ймовірно, став другим за кількістю втрат місяцем війни для росії – за даними Генштабу ЗСУ втрати росії становили 48 240 осіб (убитими і пораненими). Тим часом 48 670 російських втрат було зафіксовано в грудні 2024 року, першому за кількістю втрат за всі місяці війни для росії.

Так, росія, ймовірно, зазнала понад 50 000 втрат у 2025 році, а з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року – понад 837 000 втрат.

Також у січні 2025 року зафіксовано другий за величиною середньодобовий показник втрат росіян у російсько-українському конфлікті – 1 556 осіб на добу, згідно зі звітами Генштабу. Він не сильно відрізняється від показника грудня 2024 року – 1 570 осіб у середньому за добу, що є найвищим показником за весь час конфлікту.

"У лютому 2025 року середньодобова кількість російських втрат, ймовірно, і надалі перевищуватиме 1 000 осіб, що відображатиме високий темп російських операцій і наступальних дій", – йдеться в повідомленні.