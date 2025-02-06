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Bloomberg: США можуть представити план завершення війни в Україні на Мюнхенській безпековій конференції

06.02.2025 / 11:14
США вже наступного тижня можуть представити план щодо завершення війни росії проти України. Ймовірно, це станеться на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Неназвані джерела видання зазначили, що план щодо припинення війни представить союзникам спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог. Водночас співрозмовники Bloomberg не уточнили, наскільки докладними будуть обговорення і в якому форматі вони відбудуться.

Як пишуть журналісти, у доповідях і коментарях Келлога та інших осіб протягом останніх тижнів з'явилися натяки на план з досягнення "миру через силу" між Україною і росією.

Bloomberg припускає, що американський план може містити заморожування конфлікту і залишення тимчасово окупованих українських територій у підвішеному стані, а також надання Україні гарантій безпеки, щоб росія не змогла напасти знову.

Bloomberg
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