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Рубіо: Ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити Канаду штатом США

05.02.2025 / 14:21
Американський державний секретар Марко Рубіо стверджує, що США не ведуть жодних переговорів щодо приєднання Канади 51-м штатом.

Про це він сказав під час інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

На питання журналіста щодо серйозності заяв американського президента Дональда Трампа щодо того, що Канада "повинна стати 51-м штатом",  Рубіо пояснив, що наразі США зосереджені на запровадженні нових тарифів, оскільки Трамп вважає, що торгівля з Канадою несправедлива.

"Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх штатом", – заявив він.

Рубіо заявив, що питання тарифів "очевидно вплине на відносини між країнами".

"Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами", – додав він.

Канада, Рубіо
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