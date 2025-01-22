Рубіо: Ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити Канаду штатом США

Про це він сказав під час інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

На питання журналіста щодо серйозності заяв американського президента Дональда Трампа щодо того, що Канада "повинна стати 51-м штатом", Рубіо пояснив, що наразі США зосереджені на запровадженні нових тарифів, оскільки Трамп вважає, що торгівля з Канадою несправедлива.

"Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх штатом", – заявив він.

Рубіо заявив, що питання тарифів "очевидно вплине на відносини між країнами".

"Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами", – додав він.