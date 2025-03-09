У Саудівській Аравії Рубіо візьме участь у перемовинах з українською делегацією

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Укрінформ.

«Державний секретар Марко Рубіо поїде до Джидди, Саудівська Аравія, 10-12 березня для переговорів з українськими колегами, щоб просувати мету президента (Трампа – ред.) щодо припинення російсько-української війни», - зазначила вона.

Брюс додала, що перебуваючи в Джидді, Рубіо також зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, щоб обговорити «шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американсько-саудівських відносин».

За її словами, вже з 12 по 14 березня держсекретар перебуватиме у Шарлевуа, Канада, на зустрічі зі своїми колегами-міністрами закордонних справ країн G7.

«Участь Рубіо сприятиме інтересам США щодо миру та безпеки, стратегічної співпраці та глобальної стабільності. Обговорення будуть зосереджені на конфліктах на Близькому Сході і в Європі, співпраці в Африці й Індо-Тихоокеанському регіоні та стабільності в Західній півкулі», - підсумувала Брюс.