Терлюга пообіцяла навіть одягнути костюм, щоб вимкнути ногою одного з учасників переговорів у США

На своїй сторінці в Instagram українська спортсменка з гумором натякнула, що не відмовилася б застосувати свої навички проти одного з учасників переговорів.

"Вчора отримала гарні компліменти про те, як я вміло вимикаю світло ногою. Так от вгадайте, кого я б з радістю вимкнула ногою на вчорашніх перемовинах? Ну і, звісно, що для цього навіть одягла б костюм", - написала Терлюга у сторіс.

Хоча каратистка не назвала імен, контекст її допису дав зрозуміти, що йдеться про Дональда Трампа, який під час зустрічі з Зеленським зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні.