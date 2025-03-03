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Терлюга пообіцяла навіть одягнути костюм, щоб вимкнути ногою одного з учасників переговорів у США

03.03.2025 / 17:27
Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 з карате Анжеліка Терлюга емоційно відреагувала на суперечку між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі.

На своїй сторінці в Instagram українська спортсменка з гумором натякнула, що не відмовилася б застосувати свої навички проти одного з учасників переговорів.

"Вчора отримала гарні компліменти про те, як я вміло вимикаю світло ногою. Так от вгадайте, кого я б з радістю вимкнула ногою на вчорашніх перемовинах? Ну і, звісно, що для цього навіть одягла б костюм", - написала Терлюга у сторіс.

Хоча каратистка не назвала імен, контекст її допису дав зрозуміти, що йдеться про Дональда Трампа, який під час зустрічі з Зеленським зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні.

Терлюга
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