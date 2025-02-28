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Напередодні зустрічі з Зеленським, прем’єрка Італії провела телефонну бесіду з Трампом

02.03.2025 / 13:15
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні в суботу розмовляла по телефону з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, з огляду на її майбутню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в короткому повідомленні, розміщеному на порталі італійського уряду.

«Сьогодні ввечері (суботу, 01 березня, - ред.) прем'єр-міністр Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у тому числі у зв'язку з її завтрашньою зустріччю в Лондоні з президентом України Володимиром Зеленським», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що після п’ятничної суперечки в Білому домі між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським Мелоні закликала до негайного проведення саміту між США та європейськими державами й союзниками для обговорення спільного долання викликів, передусім щодо війни рф проти України.

«Будь-який розкол Заходу робить нас усіх слабшими і грає на руку тим, хто хоче бачити занепад нашої цивілізації… – заявила Мелоні. – Потрібен негайний саміт за участю Сполучених Штатів, європейських держав і союзників, щоб відверто обговорити, як ми маємо намір долати великі виклики сьогодення, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, й ті виклики, з якими нам доведеться зіткнутися в майбутньому».

Мелоні
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