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16:20
Bloomberg: Старання Стармера повернути за стіл переговорів президентів США та України виявилися марними
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Напередодні зустрічі з Зеленським, прем’єрка Італії провела телефонну бесіду з Трампом
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10:10
Макрон: Україні варто надати гарантії безпеки
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16:20
В адміністрації Трампа вже не впевнені, що їм вдасться змусити рф та Україну припинити війну, - ЗМІ
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18:30
Названо країни, які займають перші позиції за рівнем і якістю життя
- 16:20
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16:25
Мінрозвитку: Для того, щоб виїхати з України, іноземні перевізники повинні погасити всі штрафи
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Bild: Після повномасштабного вторгнення акції Rheinmetall зросли у 10 разів
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11:14
Міноборони: Партнери виділять Україні 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування
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Кабмін ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови
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Литва: Наразі немає варіантів заміни оборонного потенціалу США в Європі
- 16:25
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
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