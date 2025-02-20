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Розвідник: Економіка росії на сьогоднішній день слабка, має тенденції до погіршення

24.02.2025 / 10:12
Економіка росії має тенденції до погіршення, рф витратила на війну все, що накопичила за час правління путіна.

Про це сказав голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час Форуму «Україна. Рік 2025», передає кореспондент Укрінформу.

"Економіка на сьогоднішній день слабка, має тенденції до погіршення. Можу сказати все, що було накопичено за часи правління путіна, вже потрачено. В кінці року, можливо, наступного року в економіці можуть відмічатися вже складні і безповоротні тенденції. Ну, і це правильно. Противник повинен нести високу, велику ціну за розв'язану війну, розв'язану агресію, відшкодувати збитки Україні, відшкодувати збитки нашим партнерам", - сказав Іващенко.

Також він прокоментував риторику рф щодо ядерної зброї, залякування Європи та України, з тим щоб створити певні переговорні позиції.

"Ми бачимо проблеми технічні, проблеми в обслуговуванні, а також у безпеці цієї зброї. І, на жаль, це стосується не тільки воєнного атома, а й мирного. Прикладом можуть слугувати технічний стан атомних станцій, Ленінградської атомної станції, на якій було лише останнім часом сім технічних неполадок, які можуть призвести до масштабних катастроф. Стосується це і нових об'єктів енергетичних, які росія експлуатує і намагається створювати, надавати допомогу по всьому світу. Прикладом теж може слугувати білоруська атомна станція, де і технічні зупинки, і поламки можуть мати наслідки не тільки для України, а й для країн регіону", - сказав Іващенко.

розвідка, Іващенко
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