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Bloomberg: Високопосадовці зі США та росії зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб домовитися про зустріч Трампа і путіна

17.02.2025 / 14:21
Високопосадовці зі США та росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційного саміту Дональда Трампа і владіміра путіна до кінця місяця.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі зустрічі та список учасників все ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, кажуть, що група перемовників, ймовірно, складатиметься з радників з питань національної безпеки. За словами однієї з осіб, мета перемовин – призначити дату зустрічі Трампа і путіна до початку священного місяця Рамадан у березні.

За словами іншого посадовця, який говорив на умовах анонімності, більшість європейців поки що не були проінформовані про це. Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план був розроблений поза контролем Києва.

"Не можна просто сказати: "Завтра будуть переговори", і Україна буде там сидіти", – сказав він журналістам у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки в суботу. Раніше він заявляв, що Київ "ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною".

Один український посадовець сказав виданню Politico, що повідомлення про саудівські переговори стало несподіванкою для Києва, і наразі не планується відправляти українську делегацію.

Сам президент США Дональд Трамп у четвер повідомив, що саміт з владіміром путіним у країні Перської затоки відбудеться незабаром. І він сказав, що українці братимуть у ньому участь.

Влада Саудівської Аравії запросила представників США, росії та України на зустріч в Ер-Ріяді. За словами джерела, переговори скликає радник з питань національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан. Водночас, додав співрозмовник, плани можуть бути порушені через зміни в останню хвилину.

Аль-Айбан є наближеним до спадкового принца Мухаммеда бін Салмана, і представляв його на переговорах з Іраном, а також з Вашингтоном у переговорах про угоду про оборонну і стратегічну співпрацю та перспективу нормалізації відносин з Ізраїлем.

Очікується, що радник з національної безпеки США Майкл Волц і спеціальний посланник Стів Віткофф візьмуть на себе ініціативу на переговорах у Саудівській Аравії. У зв'язку з цим не відомо, яку роль відіграватиме спеціальний представник щодо України і росії Кіт Келлог.

Bloomberg, Трамп, Саудівська Аравія
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